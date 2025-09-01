$41.320.06
Ексклюзив
11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
В Україні запрацював реєстр прозорості: можливості та функції

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В Україні розпочав роботу Реєстр прозорості, платформа для збору та оприлюднення даних про суб’єктів лобіювання. З 1 вересня 2025 року він стане ключовим інструментом Закону України "Про лобіювання".

В Україні запрацював реєстр прозорості: можливості та функції

В Україні розпочав роботу реєстр прозорості. Це платформа, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАЗК.

1 вересня 2025 року, вводиться в дію Закон України "Про лобіювання", який формує правові засади для розвитку прозорої та відповідальної культури лобіювання, визначає правила впливу на законодавчий процес і забезпечує його підзвітність суспільству. Одночасно із початком дії Закону Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) приймає у промислову експлуатацію ключовий інструмент його реалізації "Реєстр прозорості" — відкриту публічну платформу, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність

- інформує НАЗК.

Повідомляється, що початок функціонування Реєстру означає, що особи, які здійснюють лобіювання — вплив чи спробу впливу, зокрема на органи державної влади, щодо ухвалення нормативно-правових актів у власних чи комерційних інтересах бенефіціарів, зобов’язані отримати статус суб’єкта лобіювання. Зробити це може (за відсутності обмежень, передбачених ч. 4 ст. 10 Закону):

• фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність;

• юридична особа, зареєстрована за законодавством України;

• іноземна юридична особа, яка має на території України своє представництво відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Зазначається, що особа, яка бажає отримати статус суб’єкта лобіювання, має подати до Реєстру відомості, передбачені Законом. Для цього потрібно заповнити відповідну реєстраційну форму, доступну після авторизації.

За 2024 рік Україна витратила на лобістські послуги в США 62,5 тисячі доларів - Опендатабот09.04.25, 09:58 • 5757 переглядiв

Реєстр складається з двох частин:

• публічної — відкритої для всіх користувачів. Вона містить відомості про суб’єктів лобіювання, їхні звіти, статистику, дашборди та інформаційні матеріали (крім інформації з обмеженим доступом);

• електронний кабінет — персональне середовище для зареєстрованих користувачів, де можна створювати, подавати звіти, а також актуалізовувати відомості про суб’єкта лобіювання.

У публічній частині Реєстру будь-який охочий може шукати та переглядати інформацію про суб’єктів лобіювання та їх звітність, перевіряти достовірність витягів, сформованих засобами Реєстру, ознайомлюватися з статистичними даними та дашбордами щодо лобіювання, переглядати інформаційні матеріали.

Особа з використанням засобів Реєстру може отримати статус суб’єкта лобіювання, формувати, подавати звіти, актуалізовувати дані, змінювати цей статус (припиняти, зупиняти, поновлювати чи повторно набувати), отримувати згенерований засобами Реєстру витяг, що містить інформацію передбачену законодавством, ознайомлюватись з певними документами поданими та отриманими через Реєстр.

Детальніше щодо користування реєстром за посиланням.

Анна Мурашко

Політика
Сполучені Штати Америки
Україна