В Украине заработал реестр прозрачности: возможности и функции

В Украине начал работу реестр прозрачности. Это платформа, которая собирает, обрабатывает и обнародует данные о субъектах лоббирования и их отчетности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

1 сентября 2025 года вводится в действие Закон Украины "О лоббировании", который формирует правовые основы для развития прозрачной и ответственной культуры лоббирования, определяет правила влияния на законодательный процесс и обеспечивает его подотчетность обществу. Одновременно с началом действия Закона Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) принимает в промышленную эксплуатацию ключевой инструмент его реализации "Реестр прозрачности" — открытую публичную платформу, которая собирает, обрабатывает и обнародует данные о субъектах лоббирования и их отчетности - информирует НАПК.

Сообщается, что начало функционирования Реестра означает, что лица, осуществляющие лоббирование — влияние или попытку влияния, в частности на органы государственной власти, относительно принятия нормативно-правовых актов в собственных или коммерческих интересах бенефициаров, обязаны получить статус субъекта лоббирования. Сделать это может (при отсутствии ограничений, предусмотренных ч. 4 ст. 10 Закона):

• физическое лицо, обладающее полной гражданской дееспособностью;

• юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Украины;

• иностранное юридическое лицо, имеющее на территории Украины свое представительство в соответствии с Законом Украины "О внешнеэкономической деятельности".

Отмечается, что лицо, желающее получить статус субъекта лоббирования, должно подать в Реестр сведения, предусмотренные Законом. Для этого нужно заполнить соответствующую регистрационную форму, доступную после авторизации.

Реестр состоит из двух частей:

• публичной — открытой для всех пользователей. Она содержит сведения о субъектах лоббирования, их отчеты, статистику, дашборды и информационные материалы (кроме информации с ограниченным доступом);

• электронный кабинет — персональная среда для зарегистрированных пользователей, где можно создавать, подавать отчеты, а также актуализировать сведения о субъекте лоббирования.

В публичной части Реестра любой желающий может искать и просматривать информацию о субъектах лоббирования и их отчетности, проверять достоверность выписок, сформированных средствами Реестра, ознакамливаться со статистическими данными и дашбордами по лоббированию, просматривать информационные материалы.

Лицо с использованием средств Реестра может получить статус субъекта лоббирования, формировать, подавать отчеты, актуализировать данные, изменять этот статус (прекращать, приостанавливать, возобновлять или повторно приобретать), получать сгенерированный средствами Реестра выписку, содержащую информацию, предусмотренную законодательством, ознакамливаться с определенными документами, поданными и полученными через Реестр.

