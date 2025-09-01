В Украине заработал реестр прозрачности: возможности и функции

$41.320.06
Эксклюзив
11:39 • 2108 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 46264 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 37861 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 67063 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 76285 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 71604 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 60776 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 31523 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 23643 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 54339 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 67201 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 66643 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 54368 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 52046 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 44365 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 14697 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
07:50 • 67057 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
06:45 • 76278 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 71598 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto1 сентября, 05:39 • 60771 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 4254 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 132241 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 263056 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 284683 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 280445 просмотра
В Украине заработал реестр прозрачности: возможности и функции

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Украине начал работу Реестр прозрачности, платформа для сбора и обнародования данных о субъектах лоббирования. С 1 сентября 2025 года он станет ключевым инструментом Закона Украины "О лоббировании".

В Украине заработал реестр прозрачности: возможности и функции

В Украине начал работу реестр прозрачности. Это платформа, которая собирает, обрабатывает и обнародует данные о субъектах лоббирования и их отчетности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

1 сентября 2025 года вводится в действие Закон Украины "О лоббировании", который формирует правовые основы для развития прозрачной и ответственной культуры лоббирования, определяет правила влияния на законодательный процесс и обеспечивает его подотчетность обществу. Одновременно с началом действия Закона Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) принимает в промышленную эксплуатацию ключевой инструмент его реализации "Реестр прозрачности" — открытую публичную платформу, которая собирает, обрабатывает и обнародует данные о субъектах лоббирования и их отчетности

- информирует НАПК.

Сообщается, что начало функционирования Реестра означает, что лица, осуществляющие лоббирование — влияние или попытку влияния, в частности на органы государственной власти, относительно принятия нормативно-правовых актов в собственных или коммерческих интересах бенефициаров, обязаны получить статус субъекта лоббирования. Сделать это может (при отсутствии ограничений, предусмотренных ч. 4 ст. 10 Закона):

• физическое лицо, обладающее полной гражданской дееспособностью;

• юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Украины;

• иностранное юридическое лицо, имеющее на территории Украины свое представительство в соответствии с Законом Украины "О внешнеэкономической деятельности".

Отмечается, что лицо, желающее получить статус субъекта лоббирования, должно подать в Реестр сведения, предусмотренные Законом. Для этого нужно заполнить соответствующую регистрационную форму, доступную после авторизации.

За 2024 год Украина потратила на лоббистские услуги в США 62,5 тысячи долларов - Опендатабот09.04.25, 09:58 • 5757 просмотров

Реестр состоит из двух частей:

• публичной — открытой для всех пользователей. Она содержит сведения о субъектах лоббирования, их отчеты, статистику, дашборды и информационные материалы (кроме информации с ограниченным доступом);

• электронный кабинет — персональная среда для зарегистрированных пользователей, где можно создавать, подавать отчеты, а также актуализировать сведения о субъекте лоббирования.

В публичной части Реестра любой желающий может искать и просматривать информацию о субъектах лоббирования и их отчетности, проверять достоверность выписок, сформированных средствами Реестра, ознакамливаться со статистическими данными и дашбордами по лоббированию, просматривать информационные материалы.

Лицо с использованием средств Реестра может получить статус субъекта лоббирования, формировать, подавать отчеты, актуализировать данные, изменять этот статус (прекращать, приостанавливать, возобновлять или повторно приобретать), получать сгенерированный средствами Реестра выписку, содержащую информацию, предусмотренную законодательством, ознакамливаться с определенными документами, поданными и полученными через Реестр.

Подробнее о пользовании реестром по ссылке.

Анна Мурашко

