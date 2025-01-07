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В Україні створять перелік терористичних організацій: Зеленський підписав закон

В Україні створять перелік терористичних організацій: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 53513 перегляди

Президент підписав закон про створення та ведення переліку терористичних організацій і груп. СБУ формуватиме список організацій, що становлять загрозу нацбезпеці в Україні та за її межами.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення та ведення переліку терористичних організацій і груп. Про це повідомляє УНН з посиланням на проєкт закону.

Деталі

Зазначається, що новий закон спрямований на зміцнення національної безпеки, попередження, виявлення та припинення терористичної діяльності.

Формуванням та веденням переліку займатиметься Служба безпеки України.

До переліку включать організації та групи, які здійснюють терористичну діяльність як на території України, так і за її межами, а також створюють загрозу національній безпеці, незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, їх реєстрації в Україні чи в інших країнах.

Закон визначає механізми включення до переліку та виключення з нього. Процедуру здійснюватиме Антитерористичний центр при СБУ протягом 3 або 15 робочих днів на основі висновків, погоджених із зацікавленими державними органами та розвідкою.

До переліку не включатимуть політичні партії, зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства.

Перелік терористичних організацій буде публічним. Інформація оприлюднюватиметься на офіційному сайті СБУ та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

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