В Украине создадут перечень террористических организаций: Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Президент подписал закон о создании и ведении перечня террористических организаций и групп. СБУ будет формировать список организаций, представляющих угрозу нацбезопасности в Украине и за ее пределами.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании и ведении перечня террористических организаций и групп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект закона.
Детали
Отмечается, что новый закон направлен на укрепление национальной безопасности, предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности.
Формированием и ведением перечня будет заниматься Служба безопасности Украины.
В перечень включат организации и группы, которые осуществляют террористическую деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами, а также создают угрозу национальной безопасности, независимо от наличия или отсутствия у них статуса юридического лица, их регистрации в Украине или в других странах.
Закон определяет механизмы включения в перечень и исключения из него. Процедуру будет осуществлять Антитеррористический центр при СБУ в течение 3 или 15 рабочих дней на основе выводов, согласованных с заинтересованными государственными органами и разведкой.
В перечень не будут включать политические партии, зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством.
Перечень террористических организаций будет публичным. Информация будет обнародоваться на официальном сайте СБУ и Едином государственном веб-портале открытых данных.
Напомним
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети российских спецслужб, которая планировала массовый теракт среди военных на Киевщине