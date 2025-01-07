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В Украине создадут перечень террористических организаций: Зеленский подписал закон

В Украине создадут перечень террористических организаций: Зеленский подписал закон

Киев  •  УНН

 • 2241 просмотра

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Президент подписал закон о создании и ведении перечня террористических организаций и групп. СБУ будет формировать список организаций, представляющих угрозу нацбезопасности в Украине и за ее пределами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании и ведении перечня террористических организаций и групп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект закона.

Детали

Отмечается, что новый закон направлен на укрепление национальной безопасности, предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности.

Формированием и ведением перечня будет заниматься Служба безопасности Украины.

В перечень включат организации и группы, которые осуществляют террористическую деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами, а также создают угрозу национальной безопасности, независимо от наличия или отсутствия у них статуса юридического лица, их регистрации в Украине или в других странах.

Закон определяет механизмы включения в перечень и исключения из него. Процедуру будет осуществлять Антитеррористический центр при СБУ в течение 3 или 15 рабочих дней на основе выводов, согласованных с заинтересованными государственными органами и разведкой.

В перечень не будут включать политические партии, зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством.

Перечень террористических организаций будет публичным. Информация будет обнародоваться на официальном сайте СБУ и Едином государственном веб-портале открытых данных.

Напомним

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