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СБУ: агентурна мережа рф планувала теракт серед військових на Київщині, серед 4 затриманих неповнолітній

СБУ: агентурна мережа рф планувала теракт серед військових на Київщині, серед 4 затриманих неповнолітній

Київ • УНН

 • 26801 перегляди

На Київщині затримано 4 ворожих агентів, які готували вибух у військовому об'єкті з використанням неповнолітнього. Підліток мав занести вибухівку в будівлю, замаскувавшись під військового.

Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі російських спецслужб, яка планувала масовий теракт серед військових на Київщині, пише УНН.

Деталі

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. За результатами спецоперації затримано 4-х учасників агентурної мережі рф, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони", - повідомили у СБУ.

За матеріалами слідства, "саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка". "Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак зайде у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі", - розповіли у СБУ.

Контррозвідка СБУ, як повідомляється, завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. "У результаті неповнолітнього терориста і 3-х інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано", - зазначили у спецслужбі.

"Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один "військовий" підриває інших на знак протесту", - повідомили у СБУ.

За матеріалами слідства, всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з рф.

"Одним із агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, у якому взяв вибухівку та військову форму. Ще один учасник мережі – 19-річний молодик, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент. Сам "початковий тайник" облаштували 2 жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб рф зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці", - розповіли у спецслужбі.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї із агенток вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження, зазначили у СБУ.

Фігурантам, як вказано, повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (  зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ: викрито найбільшу мережу агентів рф, які "полювали" за F-16 в Україні17.12.24, 16:15 • 20429 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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