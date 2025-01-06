СБУ: агентурна мережа рф планувала теракт серед військових на Київщині, серед 4 затриманих неповнолітній

Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі російських спецслужб, яка планувала масовий теракт серед військових на Київщині, пише УНН.

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"Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. За результатами спецоперації затримано 4-х учасників агентурної мережі рф, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони", - повідомили у СБУ.

За матеріалами слідства, "саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка". "Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак зайде у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі", - розповіли у СБУ.

Контррозвідка СБУ, як повідомляється, завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. "У результаті неповнолітнього терориста і 3-х інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано", - зазначили у спецслужбі.

"Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один "військовий" підриває інших на знак протесту", - повідомили у СБУ.

За матеріалами слідства, всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з рф.

"Одним із агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, у якому взяв вибухівку та військову форму. Ще один учасник мережі – 19-річний молодик, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент. Сам "початковий тайник" облаштували 2 жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб рф зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці", - розповіли у спецслужбі.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї із агенток вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження, зазначили у СБУ.

Фігурантам, як вказано, повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 ( зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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