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СБУ: агентурная сеть рф планировала теракт среди военных в Киевской области, среди 4 задержанных несовершеннолетний

СБУ: агентурная сеть рф планировала теракт среди военных в Киевской области, среди 4 задержанных несовершеннолетний

Киев  •  УНН

 • 8094 просмотра

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На Киевщине задержаны 4 вражеских агентов, которые готовили взрыв в военном объекте с использованием несовершеннолетнего. Подросток должен был занести взрывчатку в здание, замаскировавшись под военного.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети российских спецслужб, которая планировала массовый теракт среди военных в Киевской области, пишет УНН.

Детали

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт, который российские спецслужбы планировали совершить на Киевщине. По результатам спецоперации задержаны 4-х участников агентурной сети рф, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны", - сообщили в СБУ.

По материалам следствия, "самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который на режимный объект должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца". "Враг отслеживал его передвижения в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку, как только юноша зайдет в помещение. При этом сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Он думал, что СВП взорвут после того, как он выйдет из здания", - рассказали в СБУ.

Контрразведка СБУ, как сообщается, заблаговременно разоблачила вражеские планы и приняла комплекс мер, чтобы предотвратить теракт. "В результате несовершеннолетний террорист и 3-х других агентов, причастных к планированию этого преступления, задержаны", - отметили в спецслужбе.

"Как установило расследование, этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри Сил обороны, когда один "военный" взрывает других в знак протеста", - сообщили в СБУ.

По материалам следствия, все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из рф.

"Одним из агентов оказался 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму. Еще один участник сети - 19-летний молодой человек, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму с "начального тайника" в схрон, где их забрал 16-летний агент. Сам "начальный тайник" обустроили 2 жительницы Винницкой области. Они по видеоинструкции представителя спецслужб рф сделали взрывное устройство и спрятали его в определенном месте", - рассказали в спецслужбе.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Также у одной из агенток изъято 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления самодельного средства поражения, отметили в СБУ.

Фигурантам, как указано, сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ: разоблачена крупнейшая сеть агентов рф, которые "охотились" за F-16 в Украине17 дек. 2024, 14:15 • 19601 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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