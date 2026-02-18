$43.260.09
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 6514 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 8964 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 15973 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 16268 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 14975 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 19677 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23022 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16906 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17747 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Україні стартував рух "Чесна мобілізація": він викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів"

Київ • УНН

 • 98 перегляди

В Україні з'явився рух "Чесна мобілізація", який виступає за прозору систему бронювання та проти "блатних" активістів. Рух створено цивільними та військовими для вирішення системної проблеми з мобілізацією.

В Україні стартував рух "Чесна мобілізація": він викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів"

В Україні зʼявився рух "Чесна мобілізація", який викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів". Про це йдеться в Маніфесті руху, опублікованому в однойменному телеграм-каналі, передає УНН із посиланням на УНІАН.

"Ми - проти: блатних "заброньованих" активістів, "антикорупціонерів", чиновників та інших "пасіонаріїв", які запевняють, що воювати повинні всі, окрім них та їхніх близьких. Проти касти недоторканих журналістів і блогерів, які зі стрімів у соцмережах роздають ярлики усім українцям, визначаючи, хто з них – ухилянт, а хто – патріот. Проти насильницької "бусифікації", яка супроводжується побиттям та приниженням. Це знищує мотивацію долучатися до війська", - зазначається в Маніфесті.

Рух виступає за справедливу мобілізацію, зокрема, за прозору систему бронювання від служби в армії. 

"Ми за те, щоб нашу країну захищали всі, хто має обов’язок це робити. Не тільки прості люди, у яких немає грошей відкупитися, а й блатні, мажори, блогери, журналісти та різноманітні активісти, які "нарішали" собі бронь. Ми за - прозору систему бронювання. Щоб ніхто не міг уникнути служби за гроші, через зв’язки або привілейований статус", - сказано в Маніфесті Руху. 

В Маніфесті наголошується, що бронювання від військової служби має бути "не по блату, а за реальним фахом, що несе користь державі".

"Ми впевнені, що фронт – це не покарання, а конституційний обов'язок. Він не повинен залежати від товщини гаманця чи медійності. Бронювання має бути не по блату, а за реальним фахом, що несе користь державі. Економіка повинна працювати, але бронь – отримувати працівники дійсно критичних об’єктів інфраструктури, а не "потрібні" люди чи публічні особи. Армія має бути для кращих та вмотивованих, а не для тих, хто не зміг відкупитися", - наголошує Рух "Чесна мобілізація".

Зазначається, що Рух створили цивільні та військові, він є неполітичним. Ключова мета - вирішити системну проблему з мобілізацією в Україні. 

Як повідомлялося раніше, у січні-лютому 2026 року правоохоронці розпочали боротьбу з незаконними схемами, викривши десятки організаторів та учасників. Тільки за місяць ліквідовано понад 20 схем, що включали продаж фіктивних документів та організацію незаконного перетину кордону. Разом із тим, за словами міністра економіки, кількість заброньованих від мобілізації за рік зросла на 300 тисяч осіб.

Лілія Подоляк

