В Украине стартовало движение "Честная мобилизация": оно разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров"

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Украине появилось движение "Честная мобилизация", которое выступает за прозрачную систему бронирования и против "блатных" активистов. Движение создано гражданскими и военными для решения системной проблемы с мобилизацией.

В Украине стартовало движение "Честная мобилизация": оно разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров"

В Украине появилось движение "Честная мобилизация", которое разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров". Об этом говорится в Манифесте движения, опубликованном в одноименном телеграм-канале, передает УНН со ссылкой на УНИАН.

"Мы - против: блатных "забронированных" активистов, "антикоррупционеров", чиновников и других "пассионариев", которые уверяют, что воевать должны все, кроме них и их близких. Против касты неприкасаемых журналистов и блогеров, которые со стримов в соцсетях раздают ярлыки всем украинцам, определяя, кто из них – уклонист, а кто – патриот. Против насильственной "бусификации", которая сопровождается избиением и унижением. Это уничтожает мотивацию присоединяться к армии", - отмечается в Манифесте.

Движение выступает за справедливую мобилизацию, в частности, за прозрачную систему бронирования от службы в армии. 

"Мы за то, чтобы нашу страну защищали все, кто обязан это делать. Не только простые люди, у которых нет денег откупиться, но и блатные, мажоры, блогеры, журналисты и различные активисты, которые "порешали" себе бронь. Мы за - прозрачную систему бронирования. Чтобы никто не мог избежать службы за деньги, через связи или привилегированный статус", - сказано в Манифесте Движения. 

В Манифесте подчеркивается, что бронирование от военной службы должно быть "не по блату, а по реальной специальности, приносящей пользу государству".

"Мы уверены, что фронт – это не наказание, а конституционный долг. Он не должен зависеть от толщины кошелька или медийности. Бронирование должно быть не по блату, а по реальной специальности, приносящей пользу государству. Экономика должна работать, но бронь – получать работники действительно критических объектов инфраструктуры, а не "нужные" люди или публичные лица. Армия должна быть для лучших и мотивированных, а не для тех, кто не смог откупиться", - подчеркивает Движение "Честная мобилизация".

Отмечается, что Движение создали гражданские и военные, оно является неполитическим. Ключевая цель - решить системную проблему с мобилизацией в Украине. 

Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2026 года правоохранители начали борьбу с незаконными схемами, разоблачив десятки организаторов и участников. Только за месяц ликвидировано более 20 схем, включавших продажу фиктивных документов и организацию незаконного пересечения границы. Вместе с тем, по словам министра экономики, количество забронированных от мобилизации за год выросло на 300 тысяч человек.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика