Ексклюзив
07:55 • 26187 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 36857 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 34060 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 22240 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 20986 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 23764 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36332 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 49047 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28499 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49452 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
В Україні скорочено кількість небанківських фінустанов: серед 10 виключених з реєстру - ломбард та фінкомпанії

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Національний банк України анулював ліцензії низці фінансових установ, серед яких 5 фінкомпаній, ризиковий страховик та ломбард. Водночас до реєстрів додано двох страхових брокерів.

В Україні скорочено кількість небанківських фінустанов: серед 10 виключених з реєстру - ломбард та фінкомпанії

Національний банк України анулював ліцензії низці фінансових установ. Втім, до реєстрів включено два страхових брокери. Щодо банківських груп - їх кількість не змінилася. Передає УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Деталі

В серпні 2025 року НБУ "прорідив" реєстр учасників небанківського фінансового ринку. З реєстрів примусово було виключено сім фінансових установ:

  • 5 фінансових компаній;
    • 1 ризиковий страховик;
      • 1 ломбард.

        Крім того, у реєстрі зміни щодо 2-х кредитних спілок і 1-го страхового брокера - їх було виключено з реєстрів за ініціативою заявників.

        Національний банківський регулятор також повідомляє, що до реєстрів було включено два страхових брокери.

        Кількість банківських груп не змінилася (16). Кількість небанківських фінансових груп у серпні зменшилася на одну (39).

        За даними НБУ, станом на початок вересня:

        1. На ринку небанківських фінансових послуг працювали 418 фінансових компаній (було 423).
          1. Також, 418 фінансових компаній (було 423).
            1. 50 страховиків non-life (було 51).
              1. 10 life-страховиків (кількість не змінилася).
                1. Один страховик зі спеціальним статусом.
                  1. 104 ломбарди (було 105).
                    1. 88 кредитних спілок (було 90).
                      1. Один лізингодавець (кількість не змінилася).
                        1. 5 страхових брокерів (було 44).
                          1. 4 та 74 колекторських компанії (кількість не змінилася).

                            На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

                            Доповнення

                            Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

                            Нагадаємо

                            Банки очікують, що українці активніше братимуть кредити, у тому числі іпотеку, та вперше за рік розраховують на поліпшення якості позик, свідчать результати опитування НБУ за підсумком II кварталу 2025 року

                            Ігор Тележніков

                            ЕкономікаФінанси
                            Національний банк України
                            Україна