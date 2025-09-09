В Україні скорочено кількість небанківських фінустанов: серед 10 виключених з реєстру - ломбард та фінкомпанії
Київ • УНН
Національний банк України анулював ліцензії низці фінансових установ, серед яких 5 фінкомпаній, ризиковий страховик та ломбард. Водночас до реєстрів додано двох страхових брокерів.
Національний банк України анулював ліцензії низці фінансових установ. Втім, до реєстрів включено два страхових брокери. Щодо банківських груп - їх кількість не змінилася. Передає УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
Деталі
В серпні 2025 року НБУ "прорідив" реєстр учасників небанківського фінансового ринку. З реєстрів примусово було виключено сім фінансових установ:
- 5 фінансових компаній;
- 1 ризиковий страховик;
- 1 ломбард.
Крім того, у реєстрі зміни щодо 2-х кредитних спілок і 1-го страхового брокера - їх було виключено з реєстрів за ініціативою заявників.
Національний банківський регулятор також повідомляє, що до реєстрів було включено два страхових брокери.
Кількість банківських груп не змінилася (16). Кількість небанківських фінансових груп у серпні зменшилася на одну (39).
За даними НБУ, станом на початок вересня:
- На ринку небанківських фінансових послуг працювали 418 фінансових компаній (було 423).
- Також, 418 фінансових компаній (було 423).
- 50 страховиків non-life (було 51).
- 10 life-страховиків (кількість не змінилася).
- Один страховик зі спеціальним статусом.
- 104 ломбарди (було 105).
- 88 кредитних спілок (було 90).
- Один лізингодавець (кількість не змінилася).
- 5 страхових брокерів (було 44).
- 4 та 74 колекторських компанії (кількість не змінилася).
На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).
Доповнення
Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).
Нагадаємо
Банки очікують, що українці активніше братимуть кредити, у тому числі іпотеку, та вперше за рік розраховують на поліпшення якості позик, свідчать результати опитування НБУ за підсумком II кварталу 2025 року