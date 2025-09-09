В Украине сокращено количество небанковских финучреждений: среди 10 исключенных из реестра - ломбард и финкомпании
Киев • УНН
Национальный банк Украины аннулировал лицензии ряду финансовых учреждений, среди которых 5 финкомпаний, рисковый страховщик и ломбард. В то же время в реестры добавлены два страховых брокера.
Детали
В августе 2025 года НБУ "проредил" реестр участников небанковского финансового рынка. Из реестров принудительно были исключены семь финансовых учреждений:
- 5 финансовых компаний;
- 1 рисковый страховщик;
- 1 ломбард.
Кроме того, в реестре изменения по 2-м кредитным союзам и 1-му страховому брокеру - они были исключены из реестров по инициативе заявителей.
Национальный банковский регулятор также сообщает, что в реестры были включены два страховых брокера.
Количество банковских групп не изменилось (16). Количество небанковских финансовых групп в августе уменьшилось на одну (39).
По данным НБУ, по состоянию на начало сентября:
- На рынке небанковских финансовых услуг работали 418 финансовых компаний (было 423).
- 50 страховщиков non-life (было 51).
- 10 life-страховщиков (количество не изменилось).
- Один страховщик со специальным статусом.
- 104 ломбарда (было 105).
- 88 кредитных союзов (было 90).
- Один лизингодатель (количество не изменилось).
- 5 страховых брокеров (было 44).
- 4 и 74 коллекторских компании (количество не изменилось).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).
Дополнение
В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк ‒ эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).
