В Украине сокращено количество небанковских финучреждений: среди 10 исключенных из реестра - ломбард и финкомпании

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Национальный банк Украины аннулировал лицензии ряду финансовых учреждений, среди которых 5 финкомпаний, рисковый страховщик и ломбард. В то же время в реестры добавлены два страховых брокера.

В Украине сокращено количество небанковских финучреждений: среди 10 исключенных из реестра - ломбард и финкомпании

Национальный банк Украины аннулировал лицензии ряду финансовых учреждений. Впрочем, в реестры включены два страховых брокера. Что касается банковских групп - их количество не изменилось. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Детали

В августе 2025 года НБУ "проредил" реестр участников небанковского финансового рынка. Из реестров принудительно были исключены семь финансовых учреждений:

  • 5 финансовых компаний;
    • 1 рисковый страховщик;
      • 1 ломбард.

        Кроме того, в реестре изменения по 2-м кредитным союзам и 1-му страховому брокеру - они были исключены из реестров по инициативе заявителей.

        Национальный банковский регулятор также сообщает, что в реестры были включены два страховых брокера.

        Количество банковских групп не изменилось (16). Количество небанковских финансовых групп в августе уменьшилось на одну (39).

        По данным НБУ, по состоянию на начало сентября:

        1. На рынке небанковских финансовых услуг работали 418 финансовых компаний (было 423).
          1. Также, 418 финансовых компаний (было 423).
            1. 50 страховщиков non-life (было 51).
              1. 10 life-страховщиков (количество не изменилось).
                1. Один страховщик со специальным статусом.
                  1. 104 ломбарда (было 105).
                    1. 88 кредитных союзов (было 90).
                      1. Один лизингодатель (количество не изменилось).
                        1. 5 страховых брокеров (было 44).
                          1. 4 и 74 коллекторских компании (количество не изменилось).

                            На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).

                            Дополнение

                            В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк ‒ эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

                            Напомним

                            Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты, в том числе ипотеку, и впервые за год рассчитывают на улучшение качества займов, свидетельствуют результаты опроса НБУ по итогам II квартала 2025 года

                            Игорь Тележников

                            ЭкономикаФинансы
                            Национальный банк Украины
                            Украина