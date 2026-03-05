$43.720.26
В Україні сформовано понад 38 мільйонів е-Лікарняних - як працює цифровий сервіс

Київ • УНН

 • 32 перегляди

В Україні сформовано понад 38 мільйонів е-Лікарняних, що спрощує оформлення тимчасової непрацездатності. З 2021 року паперові листки замінено електронними медичними висновками, які є основою для е-Лікарняних.

В Україні сформовано понад 38 мільйонів е-Лікарняних - як працює цифровий сервіс

В Україні сформовано понад 38 мільйонів е-Лікарняних, що значно спрощує процес оформлення тимчасової непрацездатності та підвищує прозорість у сфері охорони здоров'я. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, пише УНН.

Із моменту запуску у 2021 році паперові листки непрацездатності поступово відійшли в минуле: замість них лікарі формують електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) на підставі внесених медичних записів в електронній системі охорони здоров'я

- йдеться у повідомленні.

Загалом в ЕСОЗ сформовано вже понад 45 мільйонів медичних висновків, на підставі яких автоматично створено більш як 38 мільйонів е-Лікарняних для українців. 

Щороку сервіс стрімко масштабується: якщо у перший рік було сформовано 5,5 млн медичних висновків, то у 2025 році було сформовано вже понад 10,6 млн, і лише з початку 2026 року ще 1,2 млн документів.

Водночас розширюється й мережа закладів, які працюють із ЕСОЗ. Щороку до системи долучається дедалі більше комунальних і приватних медичних установ. Це не лише спрощує процес оформлення тимчасової втрати працездатності, а й підвищує прозорість процедур, зменшує бюрократичне навантаження та мінімізує ризики зловживань.

Механізм формування е-Лікарняного є повністю прозорим та цифровим. Це працює наступним чином: спочатку лікар створює медичний висновок, що підтверджує факт захворювання та тимчасової втрати працездатності. Після цього інформація автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду, де формується та обліковується е-Лікарняний для застрахованої особи

- додали в МОЗ.

Також важливо розрізняти ці два документи:

МВТН — це медичний документ, який створює лікар і який є підставою для подальших процедур, тоді як е-Лікарняний — це запис у реєстрі Пенсійного фонду, що формується автоматично на його основі та слугує підставою для нарахування виплат.

У комплексі вони забезпечують ефективний, прозорий і повністю цифровий формат оформлення лікарняних.

Ольга Розгон

СуспільствоЗдоров'я