В Украине сформировано более 38 миллионов е-Больничных - как работает цифровой сервис

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 17265 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 35800 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 31884 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 32462 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 51298 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 22545 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 45798 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 75928 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 97214 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 82723 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4м/с
48%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 31046 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 58835 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 19324 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 30663 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 28093 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 4296 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 30768 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 51298 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 58918 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 67527 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Катар
Реклама
УНН Lite
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 580 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 19393 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 36404 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 51793 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 54818 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нефть марки Brent

В Украине сформировано более 38 миллионов е-Больничных - как работает цифровой сервис

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Украине сформировано более 38 миллионов е-Больничных, что упрощает оформление временной нетрудоспособности. С 2021 года бумажные листки заменены электронными медицинскими заключениями, которые являются основой для е-Больничных.

В Украине сформировано более 38 миллионов е-Больничных - как работает цифровой сервис

В Украине сформировано более 38 миллионов е-Больничных, что значительно упрощает процесс оформления временной нетрудоспособности и повышает прозрачность в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.

С момента запуска в 2021 году бумажные листки нетрудоспособности постепенно отошли в прошлое: вместо них врачи формируют электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН) на основании внесенных медицинских записей в электронной системе здравоохранения

- говорится в сообщении.

Всего в ЭСОЗ сформировано уже более 45 миллионов медицинских заключений, на основании которых автоматически создано более 38 миллионов е-Больничных для украинцев. 

Ежегодно сервис стремительно масштабируется: если в первый год было сформировано 5,5 млн медицинских заключений, то в 2025 году было сформировано уже более 10,6 млн, и только с начала 2026 года еще 1,2 млн документов.

В то же время расширяется и сеть учреждений, работающих с ЭСОЗ. Ежегодно к системе присоединяется все больше коммунальных и частных медицинских учреждений. Это не только упрощает процесс оформления временной потери трудоспособности, но и повышает прозрачность процедур, уменьшает бюрократическую нагрузку и минимизирует риски злоупотреблений.

Механизм формирования е-Больничного является полностью прозрачным и цифровым. Это работает следующим образом: сначала врач создает медицинское заключение, подтверждающее факт заболевания и временной потери трудоспособности. После этого информация автоматически передается в Электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, где формируется и учитывается е-Больничный для застрахованного лица

- добавили в Минздраве.

Также важно различать эти два документа:

МВТН — это медицинский документ, который создает врач и который является основанием для дальнейших процедур, тогда как е-Больничный — это запись в реестре Пенсионного фонда, которая формируется автоматически на его основе и служит основанием для начисления выплат.

В комплексе они обеспечивают эффективный, прозрачный и полностью цифровой формат оформления больничных.

В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт26.02.26, 16:09 • 41155 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЗдоровье