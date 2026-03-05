В Украине сформировано более 38 миллионов е-Больничных - как работает цифровой сервис
Киев • УНН
В Украине сформировано более 38 миллионов е-Больничных, что упрощает оформление временной нетрудоспособности. С 2021 года бумажные листки заменены электронными медицинскими заключениями, которые являются основой для е-Больничных.
В Украине сформировано более 38 миллионов е-Больничных, что значительно упрощает процесс оформления временной нетрудоспособности и повышает прозрачность в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.
С момента запуска в 2021 году бумажные листки нетрудоспособности постепенно отошли в прошлое: вместо них врачи формируют электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН) на основании внесенных медицинских записей в электронной системе здравоохранения
Всего в ЭСОЗ сформировано уже более 45 миллионов медицинских заключений, на основании которых автоматически создано более 38 миллионов е-Больничных для украинцев.
Ежегодно сервис стремительно масштабируется: если в первый год было сформировано 5,5 млн медицинских заключений, то в 2025 году было сформировано уже более 10,6 млн, и только с начала 2026 года еще 1,2 млн документов.
В то же время расширяется и сеть учреждений, работающих с ЭСОЗ. Ежегодно к системе присоединяется все больше коммунальных и частных медицинских учреждений. Это не только упрощает процесс оформления временной потери трудоспособности, но и повышает прозрачность процедур, уменьшает бюрократическую нагрузку и минимизирует риски злоупотреблений.
Механизм формирования е-Больничного является полностью прозрачным и цифровым. Это работает следующим образом: сначала врач создает медицинское заключение, подтверждающее факт заболевания и временной потери трудоспособности. После этого информация автоматически передается в Электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, где формируется и учитывается е-Больничный для застрахованного лица
Также важно различать эти два документа:
МВТН — это медицинский документ, который создает врач и который является основанием для дальнейших процедур, тогда как е-Больничный — это запись в реестре Пенсионного фонда, которая формируется автоматически на его основе и служит основанием для начисления выплат.
В комплексе они обеспечивают эффективный, прозрачный и полностью цифровой формат оформления больничных.
