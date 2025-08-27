В Україні середня зарплата за місяць зменшилась майже на 2 тисячі гривень - ПФУ

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 10240 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 9814 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
12:09 • 1928 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 11380 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 12815 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 21065 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 57951 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 56026 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107718 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76774 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
37%
751мм
Популярнi новини
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 33777 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 31723 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 37670 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 30450 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 18381 перегляди
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 10266 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 30764 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 57977 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 75586 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 72602 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Дональд Туск
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 5872 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 17812 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 18519 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 37955 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 27230 перегляди
Актуальне
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Facebook
COVID-19
Боєприпаси

В Україні середня зарплата за місяць зменшилась майже на 2 тисячі гривень - ПФУ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Пенсійний фонд України зафіксував зниження середньої зарплати у липні до 20 455,65 гривні. Це на 1 981,41 гривні менше, ніж у червні, але на 17,9% більше, ніж торік.

В Україні середня зарплата за місяць зменшилась майже на 2 тисячі гривень - ПФУ

Пенсійний фонд України зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні показники знизилися до майже двох тисяч гривень, пише УНН з посиланням на ПФУ.

Деталі

За даними ПФУ, офіційна зарплата в липні становила 20 455,65 гривні, що на 1 981,41 гривні менше, ніж в червні (22 336,81 гривні).

При цьому зарплата була на 17,9% більшою, ніж у липні минулого року (17 346,90 гривень).

У липні інфляція в Україні впала до 14,1%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,8%.

Доповнення

У червні 2025 року Пенсійний фонд України зафіксував рекордне зростання середньої зарплати для обчислення пенсій до 22 336 грн. Це найбільше місячне підвищення за останній час, що вплине на майбутні пенсійні нарахування.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про переведення пенсійних коштів внутрішньо переміщених осіб, які понад рік не користувалися рахунками або не проходили ідентифікацію, на зберігання до Пенсійного фонду України. Право на ці гроші повністю залишається за пенсіонерами, які можуть їх отримати після проходження ідентифікації.

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономіка
Пенсійний фонд України
Україна