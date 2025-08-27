В Україні середня зарплата за місяць зменшилась майже на 2 тисячі гривень - ПФУ

Пенсійний фонд України зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні показники знизилися до майже двох тисяч гривень, пише УНН з посиланням на ПФУ.

Деталі

За даними ПФУ, офіційна зарплата в липні становила 20 455,65 гривні, що на 1 981,41 гривні менше, ніж в червні (22 336,81 гривні).

При цьому зарплата була на 17,9% більшою, ніж у липні минулого року (17 346,90 гривень).

У липні інфляція в Україні впала до 14,1%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,8%.

Доповнення

У червні 2025 року Пенсійний фонд України зафіксував рекордне зростання середньої зарплати для обчислення пенсій до 22 336 грн. Це найбільше місячне підвищення за останній час, що вплине на майбутні пенсійні нарахування.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про переведення пенсійних коштів внутрішньо переміщених осіб, які понад рік не користувалися рахунками або не проходили ідентифікацію, на зберігання до Пенсійного фонду України. Право на ці гроші повністю залишається за пенсіонерами, які можуть їх отримати після проходження ідентифікації.