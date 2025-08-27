В Украине средняя зарплата за месяц уменьшилась почти на 2 тысячи гривен - ПФУ

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 11550 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 11058 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 2490 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 12403 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 13781 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 21887 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 59336 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 57406 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107798 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76838 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
37%
751мм
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 34763 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 32741 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 39166 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 19119 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 18307 просмотра
публикации
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 11549 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 59334 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 76469 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 73494 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157802 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Алексей Гончаренко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 6958 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 18384 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 19222 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 39344 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 27661 просмотра
Актуальное
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
COVID-19
Боеприпасы
ТикТок

В Украине средняя зарплата за месяц уменьшилась почти на 2 тысячи гривен - ПФУ

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Пенсионный фонд Украины зафиксировал снижение средней зарплаты в июле до 20 455,65 гривны. Это на 1 981,41 гривны меньше, чем в июне, но на 17,9% больше, чем в прошлом году.

В Украине средняя зарплата за месяц уменьшилась почти на 2 тысячи гривен - ПФУ

Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое снижение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии. В июле показатели снизились до почти двух тысяч гривен, пишет УНН со ссылкой на ПФУ.

Детали

По данным ПФУ, официальная зарплата в июле составила 20 455,65 гривны, что на 1 981,41 гривны меньше, чем в июне (22 336,81 гривны).

При этом зарплата была на 17,9% больше, чем в июле прошлого года (17 346,90 гривен).

В июле инфляция в Украине упала до 14,1%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 3,8%.

Дополнение

В июне 2025 года Пенсионный фонд Украины зафиксировал рекордный рост средней зарплаты для исчисления пенсий до 22 336 грн. Это наибольшее месячное повышение за последнее время, что повлияет на будущие пенсионные начисления.

Кабинет Министров Украины принял решение о переводе пенсионных средств внутренне перемещенных лиц, которые более года не пользовались счетами или не проходили идентификацию, на хранение в Пенсионный фонд Украины. Право на эти деньги полностью остается за пенсионерами, которые могут их получить после прохождения идентификации.

Павел Зинченко

ОбществоЭкономика
Пенсионный фонд Украины
Украина