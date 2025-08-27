В Украине средняя зарплата за месяц уменьшилась почти на 2 тысячи гривен - ПФУ

Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое снижение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии. В июле показатели снизились до почти двух тысяч гривен, пишет УНН со ссылкой на ПФУ.

Детали

По данным ПФУ, официальная зарплата в июле составила 20 455,65 гривны, что на 1 981,41 гривны меньше, чем в июне (22 336,81 гривны).

При этом зарплата была на 17,9% больше, чем в июле прошлого года (17 346,90 гривен).

В июле инфляция в Украине упала до 14,1%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 3,8%.

Дополнение

В июне 2025 года Пенсионный фонд Украины зафиксировал рекордный рост средней зарплаты для исчисления пенсий до 22 336 грн. Это наибольшее месячное повышение за последнее время, что повлияет на будущие пенсионные начисления.

Кабинет Министров Украины принял решение о переводе пенсионных средств внутренне перемещенных лиц, которые более года не пользовались счетами или не проходили идентификацию, на хранение в Пенсионный фонд Украины. Право на эти деньги полностью остается за пенсионерами, которые могут их получить после прохождения идентификации.