В Україні 10 березня очікується суха та сонячна погода завдяки впливу антициклону - синоптикиня

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 9190 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 18441 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 11852 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 30412 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 27092 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45120 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64586 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 105541 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55736 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47327 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
33%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30813 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27104 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35292 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23169 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11693 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11866 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23365 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 30412 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35464 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 105541 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларрі Еллісон
Олександр Кубраков
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 450 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 712 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 10242 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27245 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30951 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Серіали

В Україні 10 березня очікується суха та сонячна погода завдяки впливу антициклону - синоптикиня

Київ • УНН

 • 872 перегляди

10 березня в Україні очікується сонячна погода без опадів з температурою до +17 градусів. У Києві повітря прогріється до +14 при помірному вітрі.

В Україні 10 березня очікується суха та сонячна погода завдяки впливу антициклону - синоптикиня
Фото: Facebook Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує комфортні погодні умови на всій території країни у вівторок 10 березня. За її словами, антициклональний характер погоди забезпечить відсутність опадів та приємне потепління, яке охопить більшість регіонів. Про це пише УНН.

Деталі

Максимальна температура повітря 10 березня у західних, центральних та південних областях коливатиметься в межах +12...+17 градусів. У північній та східній частинах країни стовпчики термометрів піднімуться до +10...+14 градусів, а на північному сході буде дещо прохолодніше - від +9 до +12 градусів.

Вітер очікується південно-західний, помірний, проте місцями можливі сильні пориви.

У Києві у вівторок також пануватиме чудова весняна погода. Мешканці та гості столиці зможуть насолодитися сонячним днем, а повітря прогріється до +12...+14 градусів.

Україні не варто очікувати значних паводків, але деякі регіони можуть зіткнутися з підтопленнями - ДСНС04.03.26, 17:02 • 3939 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Україна
Київ