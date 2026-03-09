В Україні 10 березня очікується суха та сонячна погода завдяки впливу антициклону - синоптикиня
Київ • УНН
10 березня в Україні очікується сонячна погода без опадів з температурою до +17 градусів. У Києві повітря прогріється до +14 при помірному вітрі.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує комфортні погодні умови на всій території країни у вівторок 10 березня. За її словами, антициклональний характер погоди забезпечить відсутність опадів та приємне потепління, яке охопить більшість регіонів. Про це пише УНН.
Деталі
Максимальна температура повітря 10 березня у західних, центральних та південних областях коливатиметься в межах +12...+17 градусів. У північній та східній частинах країни стовпчики термометрів піднімуться до +10...+14 градусів, а на північному сході буде дещо прохолодніше - від +9 до +12 градусів.
Вітер очікується південно-західний, помірний, проте місцями можливі сильні пориви.
У Києві у вівторок також пануватиме чудова весняна погода. Мешканці та гості столиці зможуть насолодитися сонячним днем, а повітря прогріється до +12...+14 градусів.
