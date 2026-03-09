В Украине 10 марта ожидается сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона - синоптик

Фото: Facebook Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует комфортные погодные условия на всей территории страны во вторник 10 марта. По ее словам, антициклональный характер погоды обеспечит отсутствие осадков и приятное потепление, которое охватит большинство регионов. Об этом пишет УНН.

Детали

Максимальная температура воздуха 10 марта в западных, центральных и южных областях будет колебаться в пределах +12...+17 градусов. В северной и восточной частях страны столбики термометров поднимутся до +10...+14 градусов, а на северо-востоке будет несколько прохладнее - от +9 до +12 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, умеренный, однако местами возможны сильные порывы.

В Киеве во вторник также будет царить прекрасная весенняя погода. Жители и гости столицы смогут насладиться солнечным днем, а воздух прогреется до +12...+14 градусов.

