В Украине 10 марта ожидается сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона - синоптик
Киев • УНН
10 марта в Украине ожидается солнечная погода без осадков с температурой до +17 градусов. В Киеве воздух прогреется до +14 при умеренном ветре.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует комфортные погодные условия на всей территории страны во вторник 10 марта. По ее словам, антициклональный характер погоды обеспечит отсутствие осадков и приятное потепление, которое охватит большинство регионов. Об этом пишет УНН.
Детали
Максимальная температура воздуха 10 марта в западных, центральных и южных областях будет колебаться в пределах +12...+17 градусов. В северной и восточной частях страны столбики термометров поднимутся до +10...+14 градусов, а на северо-востоке будет несколько прохладнее - от +9 до +12 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, умеренный, однако местами возможны сильные порывы.
В Киеве во вторник также будет царить прекрасная весенняя погода. Жители и гости столицы смогут насладиться солнечным днем, а воздух прогреется до +12...+14 градусов.
