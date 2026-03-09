В Украине 10 марта ожидается сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона - синоптик

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 9152 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 18387 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 11808 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 30339 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 27047 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45101 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 64573 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 105508 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55725 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47317 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
33%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30814 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27104 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35292 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23170 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11694 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11810 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23297 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 30339 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35400 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 105508 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларри Эллисон
Александр Кубраков
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 400 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 664 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 10225 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27195 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30899 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Сериал

В Украине 10 марта ожидается сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона - синоптик

Киев • УНН

 • 862 просмотра

10 марта в Украине ожидается солнечная погода без осадков с температурой до +17 градусов. В Киеве воздух прогреется до +14 при умеренном ветре.

В Украине 10 марта ожидается сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона - синоптик
Фото: Facebook Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует комфортные погодные условия на всей территории страны во вторник 10 марта. По ее словам, антициклональный характер погоды обеспечит отсутствие осадков и приятное потепление, которое охватит большинство регионов. Об этом пишет УНН.

Детали

Максимальная температура воздуха 10 марта в западных, центральных и южных областях будет колебаться в пределах +12...+17 градусов. В северной и восточной частях страны столбики термометров поднимутся до +10...+14 градусов, а на северо-востоке будет несколько прохладнее - от +9 до +12 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, умеренный, однако местами возможны сильные порывы.

В Киеве во вторник также будет царить прекрасная весенняя погода. Жители и гости столицы смогут насладиться солнечным днем, а воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Украине не стоит ожидать значительных паводков, но некоторые регионы могут столкнуться с подтоплениями - ГСЧС04.03.26, 17:02 • 3939 просмотров

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Украина
Киев