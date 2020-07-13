В Україні за півроку в ДТП загинула 61 дитина

В Україні за півроку в ДТП загинула 61 дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. З 1 січня по 30 червня 2020 року внаслідок ДТП в Україні загинула 61 дитина, 1519 отримали травми. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН розповіли в Департаменті патрульної поліції Національної поліції України.
“Згідно з даними інформаційно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України” (далі — система ІПНП) з 1.01.2020 до 30.06.2020 унаслідок ДТП загинула 61 дитина та 1519 - травмовано”, - йдеться у відповіді на запит.
Вказано, що облік ДТП за віковими категоріями дітей в системі ІПНП не передбачено.
Нагадаємо, вчора ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб, серед яких двоє дітей.
Також нагадаємо, парламент розглядає законопроект, що посилює відповідальність за смертельні ДТП.