В Украине за полгода в ДТП погиб 61 ребенок

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103809 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113209 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118100 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152470 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117322 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142868 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104547 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102874 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105220 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102328 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине за полгода в ДТП погиб 61 ребенок

В Украине за полгода в ДТП погиб 61 ребенок

Киев  •  УНН

 • 26289 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. С 1 января по 30 июня 2020 года в результате ДТП в Украине погиб 61 ребенок, 1519 получили травмы. Об этом в ответ на информационный запрос УНН рассказали в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины.

"Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины"(далее - система ИПНП) с 1.01.2020 до 30.06.2020 в результате ДТП погиб 61 ребенок и 1519 - травмированы", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что учет ДТП по возрастным категориям детей в системе ИПНП не предусмотрено.

Напомним, вчера вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Также напомним, парламент рассматривает законопроект, ужесточающий ответственность за смертельные ДТП.

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