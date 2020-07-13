В Украине за полгода в ДТП погиб 61 ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. С 1 января по 30 июня 2020 года в результате ДТП в Украине погиб 61 ребенок, 1519 получили травмы. Об этом в ответ на информационный запрос УНН рассказали в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины.
"Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины"(далее - система ИПНП) с 1.01.2020 до 30.06.2020 в результате ДТП погиб 61 ребенок и 1519 - травмированы", - говорится в ответе на запрос.
Указано, что учет ДТП по возрастным категориям детей в системе ИПНП не предусмотрено.
Напомним, вчера вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.
Также напомним, парламент рассматривает законопроект, ужесточающий ответственность за смертельные ДТП.