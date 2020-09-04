В Україні варто очікувати близько 15-20% росту цін на овочі до кінця року

“На сьогоднішній момент ціна на овочі є нижчою, ніж була минулого року в цей же період. І тут овочі ще мають достатньо непоганий резерв для росту ціни, але це стримується платоспроможним попитом населення... Тому варто очікувати близько 15-20% росту цін на овочі до кінця року”, — розповів Пендзин.

Нагадаємо, в Україні до кінця цього року молоко може подорожчати не більше ніж на 1,5-2%.