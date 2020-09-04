В Украине следует ожидать около 15-20% роста цен на овощи до конца года

"На сегодняшний момент цена на овощи ниже, чем была в прошлом году в этот же период. И здесь овощи еще имеют достаточно неплохой резерв для роста цены, но это сдерживается платежеспособным спросом населения... Поэтому стоит ожидать около 15-20% роста цен на овощи до конца года", - рассказал Пендзин.

Напомним, в Украине до конца этого года молоко может подорожать не более чем на 1,5-2%.