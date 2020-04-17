В Ухані оновили статистику щодо COVID-19: кількість смертей зросла втричі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Влада міста Ухань, де вперше був зареєстрований випадок захворювання, викликаного новим коронавірусом, у п'ятницю переглянула кількість підтверджених випадків захворювання і смерті через COVID-19, передає УНН із посиланням на Xinhua.
Так, відповідно до повідомлення видання, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Ухані на кінець 16 квітня зросла на 325 випадків до 50333, а число загиблих - з 1290 до 3869.
У своєму повідомленні муніципальний штаб Уханю з профілактики та боротьби з епідемією COVID-19 заявив, що зміни були внесені на підставі відповідних законів і правил, а також принципом "відповідальності за історію, народ і померлих".
Як повідомлялося в УНН, раніше ЗМІ повідомляли, що влада Китаю обмежила публікації досліджень, присвячених походженню коронавірусу.