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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Китай ограничивает научные публикации о коронавирусе

Китай ограничивает научные публикации о коронавирусе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Власти Китая ограничили публикации исследований, посвященных происхождению коронавируса. Об этом сообщает в понедельник, 13 апреля, CNN со ссылкой на распоряжение руководства страны, которое было опубликовано на официальных сайтах двух китайских университетов. Как отмечает DW, через некоторое время этот документ был удален, информирует УНН.

Согласно описанной в распоряжении процедуре, все академические работы по COVID-19 должны быть утверждены научными комитетами университетов учитывая их “академическую ценность и актуальность на момент публикации”. Если исследование посвящено происхождению вируса, тогда работу отправляют в департамент науки и технологий Министерства образования, которое, в свою очередь, пересылает ее в Госсовет Китая для согласования.

В министерстве образования подтвердили CNN, что такой документ действительно существует, а факт его удаления с интернет-страниц университетов объяснили тем, что распоряжение внутреннее. По словам одного из медицинских экспертов, его работа на эту тему не прошла процедуру согласования и не была опубликована.

Журналисты отмечают, что это не первый шаг китайского правительства в установлении контроля над публикациями о коронавирусе и болезни COVID-19, которую он вызывает, с тех пор, как в декабре в китайском городе Ухань началась эпидемия, распространилась по всему миру.

Напомним, спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса.

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