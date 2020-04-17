В Ухане обновили статистику касательно COVID-19: количество смертей возросло втрое
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Власти города Ухань, где впервые был зарегистрирован случай заболевания, вызванного новым коронавирусом, в пятницу пересмотрели количество подтвержденных случаев заболевания и смерти из-за COVID-19, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Так, согласно сообщению издания, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Ухане на конец 16 апреля выросло на 325 случаев в 50333, а число погибших - с 1290 до 3869.
В своем сообщении муниципальный штаб Уханя по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 заявил, что изменения были внесены на основании соответствующих законов и правил, а также принципу "ответственности за историю, народ и умерших".
Как сообщалось в УНН, ранее СМИ сообщали, что власти Китая ограничили публикации исследований, посвященных происхождению коронавируса.