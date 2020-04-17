В Ухане обновили статистику касательно COVID-19: количество смертей возросло втрое

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50878 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59732 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73720 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73206 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100736 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80901 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101998 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105637 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130743 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130263 просмотра

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В Ухане обновили статистику касательно COVID-19: количество смертей возросло втрое

В Ухане обновили статистику касательно COVID-19: количество смертей возросло втрое

Киев  •  УНН

 • 16671 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Власти города Ухань, где впервые был зарегистрирован случай заболевания, вызванного новым коронавирусом, в пятницу пересмотрели количество подтвержденных случаев заболевания и смерти из-за COVID-19, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Так, согласно сообщению издания, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Ухане на конец 16 апреля выросло на 325 случаев в 50333, а число погибших - с 1290 до 3869.

В своем сообщении муниципальный штаб Уханя по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 заявил, что изменения были внесены на основании соответствующих законов и правил, а также принципу "ответственности за историю, народ и умерших".

Как сообщалось в УНН, ранее СМИ сообщали, что власти Китая ограничили публикации исследований, посвященных происхождению коронавируса.

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