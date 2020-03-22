В Угорщині шестеро людей померло від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Угорщині кількість людей, заражених коронавірусом, становить 131 особу. Шість осіб померло. Про це повідомляє УНН із посиланням на урядовий інформаційний сайт About Hungary.
"Кількість людей, заражених коронавірусом, наразі становить 131. У карантині - 115, видужало - 12, померло – 6", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, протягом доби 20 березня в Угорщині медики зафіксували три летальні випадки через пандемію коронавірусу.