В Венгрии шесть человек умерло от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Венгрии количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 131 человек. Шесть человек умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный информационный сайт About Hungary.
"Количество людей, зараженных коронавирусом, сейчас составляет 131. В карантине - 115, выздоровели - 12, умерло - 6", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в течение суток 20 марта в Венгрии медики зафиксировали три летальных исхода из-за пандемии коронавируса.