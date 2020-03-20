В Угорщині за добу померло троє хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Протягом доби 20 березня в Угорщині медики зафіксували три летальні випадки через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Йдеться про чоловіків 68, 79 і 53 років. Перебіг нового захворювання у них супроводжувався іншими хронічними недугами.
Таким чином, кількість померлих від зараження коронавірусом упродовж останніх шести днів в Угорщині сягнула чотирьох осіб.
Головний санітарний лікар країни Сесілія Мюллер наголосила на пресконференції 20 березня, що серед інфікованих не бракує молоді. Тим часом портал Index повідомив про позитивний результат тесту у 13-річного школяра з Будапешта.
За словами Мюллер, в Угорщині зараз спостерігається фаза групових заражень, коли медики ще можуть відслідковувати контакти хворих із носіями коронавірусу. Головний санітарний лікар підтвердила, що захворювання на нову хворобу виявили в усіх регіонах країни.
У період із 4 до 20 березня в Угорщині зафіксовано 85 пацієнтів, інфікованих коронавірусом. У карантині перебувають 116 осіб, тестування пройшли 3007 людей. Семеро хворих видужали.
Надзвичайний стан в Угорщині введено 11 березня. Закриті вищі навчальні заклади та школи, не працюють розважальні заклади, а також обмежено роботу торговельних закладів, крім продуктових крамниць та аптек. Кількість учасників вуличних масових заходів, згідно з урядовою постановою, не повинна перевищувати півтисячі осіб. У закритих приміщеннях ця кількість обмежена до ста чоловік.
Нагадаємо, від кордону зі Словаччиною та Угорщиною вивезли понад 300 українців.