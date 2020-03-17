Від кордону зі Словаччиною та Угорщиною вивезли понад 300 українців

КИЇВ. 17 березня. УНН. У зв’язку із введенням протиепідемічних заходів в Україні та за кордоном прикордонники проводять заходи для доставки громадян України, які перебувають на суміжній стороні кордону без транспортних засобів. Так, зокрема, сьогодні групу осіб було доставлено зі Словаччини та Угорщини, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.