Від кордону зі Словаччиною та Угорщиною вивезли понад 300 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У зв’язку із введенням протиепідемічних заходів в Україні та за кордоном прикордонники проводять заходи для доставки громадян України, які перебувають на суміжній стороні кордону без транспортних засобів. Так, зокрема, сьогодні групу осіб було доставлено зі Словаччини та Угорщини, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Сьогодні прикордонники Чопського та Мукачівського загонів у взаємодії з Закарпатською облдержадміністрацією організували та забезпечили транспортне перевезення більше 300 осіб від кордону зі Словаччиною та Угорщиною”, — повідомили в пресслужбі.
Зазначається, що подорожуючих доправляють мікроавтобусами безпосередньо з кордону у пункти пропуску, де вони проходять прикордонний та митний контроль. При цьому заходи, спрямовані на виявлення ознак вірусного захворювання, проводяться у повному обсязі. До того ж, усі особи заповнюють бланки письмового зобов’язання про самоізоляцію та звернення до сімейного лікаря по прибуттю до місць проживання.
Ці заходи не припиняються. Українські прикордонники постійно уточнюють інформацію з колегами з Угорщини та Словаччини щодо наявності з суміжного боку наших громадян.
Як повідомляв УНН, Україна залучає рятувальників для забезпечення транзиту громадян на кордоні з Польщею.