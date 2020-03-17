От границы со Словакией и Венгрией вывезли более 300 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В связи с введением противоэпидемических мероприятий в Украине и за рубежом пограничники проводят мероприятия для доставки граждан Украины, которые находятся на смежной стороне границы без транспортных средств. Так, в частности, сегодня группа лиц была доставлена из Словакии и Венгрии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня пограничники Чопского и Мукачевского отрядов во взаимодействии с Закарпатской облгосадминистрацией организовали и обеспечили транспортную перевозку более 300 человек от границы со Словакией и Венгрией", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что путешествующих доставляют микроавтобусами непосредственно с границы в пунктах пропуска, где они проходят пограничный и таможенный контроль. При этом меры, направленные на выявление признаков вирусного заболевания, проводятся в полном объеме. К тому же, все лица заполняют бланки письменного обязательства о самоизоляции и обращении к семейному врачу по прибытию к месту жительства.
Эти меры не прекращаются. Украинские пограничники постоянно уточняют информацию с коллегами из Венгрии и Словакии о наличии со смежной стороны наших граждан.
Как сообщал УНН, Украина привлекает спасателей для обеспечения транзита граждан на границе с Польшей.