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От границы со Словакией и Венгрией вывезли более 300 украинцев

От границы со Словакией и Венгрией вывезли более 300 украинцев

Киев  •  УНН

 • 10896 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В связи с введением противоэпидемических мероприятий в Украине и за рубежом пограничники проводят мероприятия для доставки граждан Украины, которые находятся на смежной стороне границы без транспортных средств. Так, в частности, сегодня группа лиц была доставлена из Словакии и Венгрии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня пограничники Чопского и Мукачевского отрядов во взаимодействии с Закарпатской облгосадминистрацией организовали и обеспечили транспортную перевозку более 300 человек от границы со Словакией и Венгрией", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что путешествующих доставляют микроавтобусами непосредственно с границы в пунктах пропуска, где они проходят пограничный и таможенный контроль. При этом меры, направленные на выявление признаков вирусного заболевания, проводятся в полном объеме. К тому же, все лица заполняют бланки письменного обязательства о самоизоляции и обращении к семейному врачу по прибытию к месту жительства.

Эти меры не прекращаются. Украинские пограничники постоянно уточняют информацию с коллегами из Венгрии и Словакии о наличии со смежной стороны наших граждан.

Как сообщал УНН, Украина привлекает спасателей для обеспечения транзита граждан на границе с Польшей.

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