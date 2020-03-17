От границы со Словакией и Венгрией вывезли более 300 украинцев

КИЕВ. 17 марта. УНН. В связи с введением противоэпидемических мероприятий в Украине и за рубежом пограничники проводят мероприятия для доставки граждан Украины, которые находятся на смежной стороне границы без транспортных средств. Так, в частности, сегодня группа лиц была доставлена из Словакии и Венгрии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.