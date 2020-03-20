В Венгрии за сутки умерли трое больных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В течение суток 20 марта в Венгрии медики зафиксировали три летальных исхода из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Речь идет о мужчинах 68, 79 и 53 лет. Течение нового заболевания у них сопровождался другими хроническими недугами.
Таким образом, количество умерших от заражения коронавируса в течение последних шести дней в Венгрии достигло четырех человек.
Главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер отметила пресс конференции 20 марта, что среди инфицированных хватает молодежи. Между тем портал Index сообщил о положительном результате теста у 13-летнего школьника из Будапешта.
По словам Мюллер, в Венгрии сейчас наблюдается фаза групповых заражений, когда медики еще могут отслеживать контакты больных с носителями коронавируса. Главный санитарный врач подтвердила, что заболевание новую болезнь обнаружили во всех регионах страны.
В период с 4 по 20 марта в Венгрии зафиксировано 85 пациентов, инфицированных коронавируса. В карантине находятся 116 человек, тестирование прошли 3007 человек. Семеро больных выздоровели.
Чрезвычайное положение в Венгрии введено 11 марта. Закрытые высшие учебные заведения и школы, не работают увеселительные заведения, а также ограничена работа торговых заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек. Количество участников уличных массовых мероприятий, согласно правительственному постановлению, не должна превышать полтысячи человек. В закрытых помещениях это количество ограничено до ста человек.
Напомним, от границы со Словакией и Венгрией вывезли более 300 украинцев.