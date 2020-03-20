В Венгрии за сутки умерли трое больных коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105332 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108053 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109985 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108549 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118562 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102035 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106211 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106804 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131698 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Венгрии за сутки умерли трое больных коронавирусом

В Венгрии за сутки умерли трое больных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 18554 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В течение суток 20 марта в Венгрии медики зафиксировали три летальных исхода из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Речь идет о мужчинах 68, 79 и 53 лет. Течение нового заболевания у них сопровождался другими хроническими недугами.

Таким образом, количество умерших от заражения коронавируса в течение последних шести дней в Венгрии достигло четырех человек.

Главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер отметила пресс конференции 20 марта, что среди инфицированных хватает молодежи. Между тем портал Index сообщил о положительном результате теста у 13-летнего школьника из Будапешта.

По словам Мюллер, в Венгрии сейчас наблюдается фаза групповых заражений, когда медики еще могут отслеживать контакты больных с носителями коронавируса. Главный санитарный врач подтвердила, что заболевание новую болезнь обнаружили во всех регионах страны.

В период с 4 по 20 марта в Венгрии зафиксировано 85 пациентов, инфицированных коронавируса. В карантине находятся 116 человек, тестирование прошли 3007 человек. Семеро больных выздоровели.

Чрезвычайное положение в Венгрии введено 11 марта. Закрытые высшие учебные заведения и школы, не работают увеселительные заведения, а также ограничена работа торговых заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек. Количество участников уличных массовых мероприятий, согласно правительственному постановлению, не должна превышать полтысячи человек. В закрытых помещениях это количество ограничено до ста человек.

Напомним, от границы со Словакией и Венгрией вывезли более 300 украинцев.

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