В Угорщині чоловік випадково отримав 6 доз вакцини від COVID-19

Деталі

За словами Ласло Сакача, коли йому зробили щеплення, сімейний лікар сказав, що могло трапитися так, що він взяв з ампули вакцини більше ніж було необхідно.

“Виявилося, що я отримав дуже багато, адже коли прийшли інші люди для вакцинації, доз більше не було”.

Ласло Сакач повідомив про наслідки: у нього протягом декількох годин піднімалася температура до 37 градусів, тиск піднявся до 180, голова боліла.

“Мені довелося провести одну ніч в лікарні. Я не отримав ніяких ліків. На наступний день мене відправили додому”, — продовжив він.

Зазначимо, що одна ампула Pfizer містить шість доз і не може бути вилучена відразу, якщо лікар використовував шприц, що поставляється в упаковці.

Додамо

В одній з лікарень в Литві пацієнтці помилково вкололи відразу п’ять доз вакцини від коронавірусу.