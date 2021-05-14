В Венгрии мужчина случайно получил 6 доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Венгрии, мужчина случайно получил несколько доз вакцины Pfizer, проведя день в больнице у него не было никаких симптомов, его отпустили домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Portfolio.
Детали
По словам Ласло Сакача, когда ему сделали прививку, семейный врач сказал, что могло случиться так, что он взял из ампулы вакцины больше, чем было необходимо.
“Оказалось, что я получил очень много, ведь когда пришли другие люди для вакцинации, доз больше не было”.
Ласло Сакач сообщил о последствиях: у него в течение нескольких часов поднималась температура до 37 градусов, давление поднялось до 180, голова болела.
“Мне пришлось провести одну ночь в больнице. Я не получил никаких лекарств. На следующий день меня отправили домой”, — продолжил он.
Отметим, что одна ампула Pfizer содержит шесть доз и не может быть взята вся сразу, если врач использовал шприц, который поставляется в упаковке.
Добавим
В одной из больниц в Литве пациентке по ошибке укололи сразу пять доз вакцины от коронавируса.