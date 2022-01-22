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В Туреччині заарештували відому журналістку за образу президента Ердогана

В Туреччині заарештували відому журналістку за образу президента Ердогана

Київ • УНН

 • 18368 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Турецький суд у суботу заарештував відому журналістку Седеф Кабас за звинуваченням в образі президента Тайіпа Ердогана, повідомив CNN Turk, передає УНН.

Деталі

Поліція затримала Кабас близько 2 години ночі і доставила спочатку до головної поліцейської дільниці Стамбула, а потім перевела до головної будівлі міського суду, де згодом суд виніс рішення на користь її офіційного арешту, повідомила телекомпанія.

Передбачувана образа була виражена у формі приказки, яку Кабас висловила як на опозиційному телеканалі, так і у своєму акаунті в Twitter, викликавши засудження з боку державних чиновників.

"Честь президентської посади – це честь нашої країни… Я засуджую вульгарні образи на адресу нашого президента та його офісу", – написав у Twitter голова Управління комунікацій Туреччини Фахреттін Алтун.

Закон про образу президента передбачає ув'язнення терміном від одного до чотирьох років.

Доповнення

У жовтні минулого року Вищий європейський суд з прав людини закликав Туреччину змінити законодавство після того, як ухвалив, що затримання людей згідно із законом порушує їх свободу вираження думок.

Тисячі людей були звинувачені та засуджені за образу Ердогана за сім років, що минули з того часу, як він перейшов з посади прем'єр-міністра на посаду президента.

За даними Мін'юсту, у 2020 році за цим обвинуваченням було порушено 31 297 кримінальних справ за 3 325 винесено обвинувальні вироки. Ці цифри є трохи нижчими, ніж минулого року.

З 2014 року, коли Ердоган став президентом, було порушено 160 169 розслідувань за фактами образи президента та 35 507 справ і винесено 12 881 обвинувальний вирок.

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