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В Турции арестовали известную журналистку за оскорбление президента Эрдогана

В Турции арестовали известную журналистку за оскорбление президента Эрдогана

Киев • УНН

 • 18358 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Турецкий суд в субботу арестовал известную журналистку Седеф Кабас по обвинению в оскорблении президента Тайипа Эрдогана, сообщил CNN Turk, передает УНН.

Детали

Полиция задержала Кабас около 2 часов ночи и доставила сначала в главный полицейский участок Стамбула, а потом перевела в главное здание городского суда, где позже суд вынес решение в пользу ее официального ареста, сообщила телекомпания.

Предполагаемая обида была выражена в форме поговорки, которую Кабас высказала как на оппозиционном телеканале, так и в своем аккаунте в Twitter, вызвав осуждение со стороны государственных чиновников.

"Честь президентской должности - это честь нашей страны. Я осуждаю пошлые оскорбления в адрес нашего президента и его офиса", - написал в Twitter глава управления коммуникаций Турции Фахреттин Алтун.

Закон об оскорблении президента предусматривает заключение сроком от одного до четырех лет.

Дополнение

В октябре прошлого года Высший европейский суд по правам человека призвал Турцию изменить законодательство после того, как постановил, что задержание людей согласно закону, нарушает их свободу выражения мнений.

Тысячи людей были обвинены и осуждены за оскорбление Эрдогана за семь лет, прошедших с того времени, как он перешел с поста премьер-министра на пост президента.

По данным Минюста, в 2020 году по этому обвинению было возбуждено 31 297 уголовных дел по 3 325 вынесены обвинительные приговоры. Эти цифры немного ниже, чем в прошлом году.

С 2014 года, когда Эрдоган стал президентом, было возбуждено 160 169 расследований по фактам оскорбления президента и 35 507 дел и вынесено 12 881 обвинительный приговор.

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