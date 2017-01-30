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В центрі Миколаєва перевернулася маршрутка – постраждала вагітна жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні, 29 січня пізно ввечері, приблизно о 21:30 годині в центрі Миколаєва сталася масштабна ДТП за участі маршрутного таксі та іномарки. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Як стало відомо, мікроавтобус “Mercedes”, який обслуговує міський маршрут № 29, рухався по вул. Пограничній в бік мікрорайону “Намив”. На перетині із вул. Громадянською у лівий по ходу руху бік маршрутки врізався автомобіль “Toyota”.

В результаті ДТП маршрутка перекинулась на бік. Людей із понівеченого мікроавтобуса довелося евакуйовувати через задні двері і розбите лобове скло, оскільки вихідні двері були заблоковані.

За попередніми даними поліції, яка працює на місці надзвичайної пригоди, постраждали три пасажири маршрутки. Їх госпіталізували карети швидкої медичної допомоги. Зі слів очевидців інциденту, одна із постраждалих молода жінка на останніх місяцях вагітності. Наразі про стан здоров’я потерпілих інформація відсутня.

Свідки трагедії кажуть, що водій легковика був напідпитку — від нього тхнуло спиртним та він поводив себе неадекватно.

Автомобілі отримали численні механічні пошкодження, рух автотранспорту на даній ділянці суттєво обмежений. На місці працюють патрульні поліцейські.

Українські Національні Новини

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