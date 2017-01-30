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В центре Николаева перевернулась маршрутка - пострадала беременная женщина

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня, 29 января поздно вечером, примерно в 21:30 в центре Николаева произошло масштабное ДТП с участием маршрутного такси и иномарки. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Как стало известно, микроавтобус "Mercedes", который обслуживает городской маршрут № 29, двигался по ул. Пограничной в сторону микрорайона "Намыв". На пересечении с ул. Гражданской по ходу движения сторону маршрутки врезался автомобиль "Toyota".

В результате ДТП маршрутка перевернулась на бок. Людей с искореженного микроавтобуса пришлось эвакуировать через заднюю дверь и разбитое лобовое стекло, поскольку входные двери были заблокированы.

По предварительным данным полиции, которая работает на месте чрезвычайного происшествия пострадали три пассажира маршрутки. Их госпитализировали кареты скорой медицинской помощи. По словам очевидцев инцидента, одна из пострадавших молодая женщина на последних месяцах беременности. Сейчас о состоянии здоровья пострадавших информация отсутствует.

Свидетели трагедии говорят, что водитель легковушки был пьян - от него пахло спиртным и он вел себя неадекватно.

Автомобили получили многочисленные механические повреждения, движение автотранспорта на данном участке существенно ограничено. На месте работают патрульные полицейские.

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