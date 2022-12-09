В Тайвані у лісі виявили рештки гігантського кита віком 85 000 років
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Під час дослідження лісу в районі Хенгчуні, команда студентів на чолі з професором Національного університету Ченг Кунг геологом Ян Цзируй знайшли рештки гігантського кита. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Bellingham Herald.
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У пресрелізі університету, який був оприлюднений 5 грудня зазначається, що для того, аби повністю розкопати територію, команді довелося витратити 90 днів. Це був інтенсивний проект, який розпочався в літню спеку та завершився в жовтні.
Експерти кажуть, що під час розкопок виявили величезну скам’янілість кита, якій 85 000 років. Скам'янілий кит мав майже 15,3 м у довжину. Збереглися близько 70% решток. Команда розкопала хребет кита, лопатки, задню частину черепа та щелепну кістку.
Фотографії дозволяють простежити, що хвостові хребці збереглися найкраще.
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Найбільшою та найважчою частиною скам’янілостей була щелепа кита. Її довжина була більшою за 2 м, а важила вона понад 330 кг. Після розкопок команда використовувала носилки, щоб винести скам’янілості з лісу. Зазначається, що дванадцятьом людям знадобилося близько 7 годин, щоб винести щелепу з нерівної місцевості.
Вчені припускають, що ці рештки належали синьому киту або великому фінвалу, двом видам китів, які жили біля узбережжя Тайваню тисячоліття тому.
Скам'янілість кита — першу в своєму роді, знайдену в Тайвані доставили в Національний музей природничих наук для подальшого очищення та дослідження.
Нагадаємо
Згідно з дослідженнями, блакитні кити споживають до 10 мільйонів частинок мікропластику щодня. Це дозволяє припустити, що забруднення становить велику небезпеку для найбільшої тварини у світі, ніж вважалося раніше.