В Тайване в лесу обнаружили останки гигантского кита в возрасте 85 000 лет

Детали

В прессрелизе университета, который был обнародован 5 декабря, отмечается, что для того, чтобы полностью раскопать территорию, команде пришлось потратить 90 дней. Это был интенсивный проект, который начался в летнюю жару и завершился в октябре.

Эксперты говорят, что во время раскопок обнаружили огромную окаменелость кита, которой 85 000 лет. Окаменевший кит имел почти 15,3 м в длину. Сохранилось около 70% остатков. Команда раскопала хребет кита, лопатки, заднюю часть черепа и челюстную кость.

Фотографии позволяют проследить, что хвостовые позвонки сохранились лучше всего.

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Самой большой и тяжелой частью окаменелостей была челюсть кита. Ее длина была больше 2 м, а весила она более 330 кг. После раскопок команда использовала носилки, чтобы вынести окаменелости из леса. Отмечается, что двенадцати людям понадобилось около 7 часов, чтобы вынести челюсть из неровной местности.

Ученые предполагают, что эти остатки принадлежали синему киту или большому финвалу, двум видам китов, жившим у побережья Тайваня тысячелетия назад.

Окаменелость кита — первую в своем роде, найденную в Тайване доставили в Национальный музей естественных наук для дальнейшего очищения и исследования.

Напомним

Согласно исследованиям, голубые киты потребляют до 10 миллионов частиц микропластика ежедневно. Это позволяет предположить, что загрязнение представляет большую опасность для крупнейшего животного в мире, чем считалось ранее.