В.Сюмар: убивство Д.Вороненкова є помстою спецслужб РФ за його свідчення у справі В.Януковича

Зокрема, з її слів, це стосується звернення екс-президента до Володимира Путіна з проханням ввести в Україну війська.

“Прибрати такого свідка були зацікавлені російські спецслужби, які мають показати кожному росіянину, що в Україні він не знайде прихистку, якщо він виступить проти російської влади і проти її позиції”, - підкреслила В.Сюмар.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.