В.Сюмар: убивство Д.Вороненкова є помстою спецслужб РФ за його свідчення у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Убивство колишнього депутата державної думи РФ Дениса Вороненкова в центрі Києва стало відповіддю російських спецслужб за свідчення політика у справі про державну зраду Віктора Януковича. Про це заявила заступник голови фракції “Народний фронт”, народний депутат Вікторія Сюмар, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
Зокрема, з її слів, це стосується звернення екс-президента до Володимира Путіна з проханням ввести в Україну війська.
“Прибрати такого свідка були зацікавлені російські спецслужби, які мають показати кожному росіянину, що в Україні він не знайде прихистку, якщо він виступить проти російської влади і проти її позиції”, - підкреслила В.Сюмар.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.