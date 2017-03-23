В.Сюмар: убийство Д.Вороненкова является местью спецслужб РФ по его показанию по делу В.Януковича

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Убийство бывшего депутата государственной думы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева стало ответом российских спецслужб за свидетельство политика по делу о государственной измене Виктора Януковича. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт", народный депутат Виктория Сюмар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В частности, по ее словам, это касается обращения экс-президента к Владимиру Путину с просьбой ввести в Украине войска.

"Убрать такого свидетеля были заинтересованы российские спецслужбы, которые должны показать каждому россиянину, что в Украине он не найдет убежище, если он выступит против российской власти и против ее позиции", - подчеркнула Сюмар.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Украинские Национальные Новости

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