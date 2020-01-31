В штабі ООС назвали втрати бойовиків за січень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. За даними розвідки, на Донбасі протягом січня 2020 року було знищено 27 бойовиків, поранено 56 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"За даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб; пораненими та травмованими – 56 осіб; озброєння та військової техніки – 5 одиниць (2 автомобіля "Урал", 2 БПЛА та один міномет)", - повідомили у пресцентрі.
У штабі ООС наголосили, у разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.
Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики із залученням усіх місцевих медіа-ресурсів через військові комісаріати здійснюють збір даних про осіб, які можуть підлягати примусовому призову на військову службу.