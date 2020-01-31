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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В штабе ООС назвали потери боевиков за январь

Киев • УНН

 • 12816 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. По данным разведки, на Донбассе в январе 2020 года были уничтожены 27 боевиков, ранены 56 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В штабе ООС назвали потери боевиков за январь

"По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми - 27 человек; ранеными и травмированными - 56 человек; вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет)", - сообщили в пресс-центре.

В штабе ООС отметили, в случае угрозы жизни и здоровью, захват территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, по данным разведки, боевики с привлечением всех местных медиа-ресурсов через военные комиссариаты осуществляют сбор данных о лицах, которые могут подлежать принудительному призыву на военную службу.

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