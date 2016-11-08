В Росії запропонували заборонити грошові перекази в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Депутат від “Єдиної Росії” Владислав Рєзнік вніс в Держдуму законопроект про заборону здійснення грошових переказів з Росії до України, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
“Депутат від "Єдиної Росії“ Владислав Рєзнік вніс в Держдуму законопроект, який дозволяє заборонити грошові перекази з території Росії на територію України, які здійснюються за допомогою іноземних платіжних систем”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що документ забороняє здійснення транскордонних переказів без відкриття банківського рахунку поза межами платіжних систем з метою забезпечення прав і законних інтересів учасників даних правовідносин на території РФ.
У разі введення іноземною державою обмежень на використання на її території платіжних послуг, які надають російські оператори, законопроект забороняє здійснювати державні перекази, в тому числі і електронні, із Росії в таку державу з використанням іноземних платіжних систем. У разі порушення даного обмеження, Банк Росії зможе стягнути штраф з особи, що здійснила такий переказ, у розмірі здійсненого платежу.
Нагадаємо, Нацбанк заборонив українським банкам обслуговувати російські платіжні системи.