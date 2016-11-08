В России предложили запретить денежные переводы в Украину

"Депутат от "Единой России" Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который позволяет запретить денежные переводы с территории России на территорию Украины, которые осуществляются с помощью иностранных платежных систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ запрещает осуществление трансграничных переводов без открытия банковского счета за пределами платежных систем в целях обеспечения прав и законных интересов участников данных правоотношений на территории РФ.

В случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг, оказываемых российскими операторами, законопроект запрещает осуществлять государственные переводы, в том числе и электронные, из России в такое государство с использованием иностранных платежных систем. В случае нарушения данного ограничения, Банк России сможет взыскать штраф с лица, совершившего такой перевод в размере осуществленного платежа.

Напомним, Нацбанк запретил украинским банкам обслуживать российские платежные системы.