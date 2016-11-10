В Росії порушили справу проти Microsoft
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Федеральна антимонопольна служба Росії порушила справу проти американського IT-гіганта Microsoft після скарги "Лабораторії Касперського", передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Компанія Microsoft сама є розробником антивірусного програмного забезпечення Windows Defender, яке автоматично включається, якщо стороннє ПО не встигло адаптуватися з Windows 10", - пояснив заступник керівника служби Анатолій Голомолзин.
За його словами, такі дії ведуть до необґрунтованих переваг для Microsoft на ринку програмного забезпечення.
Як повідомляв УНН, джерела в розвідці США повідомляють, що Кремль підтримав план заміни іноземного програмного забезпечення в урядових установах і державних компаніях.