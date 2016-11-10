В России возбудили дело против Microsoft

"Компания Microsoft сама является разработчиком антивирусного программного обеспечения Windows Defender, которое автоматически включается, если стороннее ПО не успело адаптироваться с Windows 10", - пояснил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.

По его словам, такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке программного обеспечения.

Как сообщал УНН, источники в разведке США сообщают, что Кремль поддержал план замены иностранного программного обеспечения в правительственных учреждениях и государственных компаниях .