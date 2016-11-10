В России возбудили дело против Microsoft
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против американского IT-гиганта Microsoft после жалобы "Лаборатории Касперского", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Компания Microsoft сама является разработчиком антивирусного программного обеспечения Windows Defender, которое автоматически включается, если стороннее ПО не успело адаптироваться с Windows 10", - пояснил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.
По его словам, такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке программного обеспечения.
Как сообщал УНН, источники в разведке США сообщают, что Кремль поддержал план замены иностранного программного обеспечения в правительственных учреждениях и государственных компаниях .