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15 марта, 19:03 • 111853 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157015 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131968 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124901 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109621 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103932 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100407 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 19:56 • 127659 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В России возбудили дело против Microsoft

В России возбудили дело против Microsoft

Киев • УНН

 • 10672 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против американского IT-гиганта Microsoft после жалобы "Лаборатории Касперского", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Компания Microsoft сама является разработчиком антивирусного программного обеспечения Windows Defender, которое автоматически включается, если стороннее ПО не успело адаптироваться с Windows 10", - пояснил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.

По его словам, такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке программного обеспечения.

Как сообщал УНН, источники в разведке США сообщают, что Кремль поддержал план замены иностранного программного обеспечения в правительственных учреждениях и государственных компаниях .

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