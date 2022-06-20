В росії платитимуть подвійну зарплату чиновникам за поїздки на окупований Донбас

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Російським чиновникам платитимуть подвійну зарплату за поїздки до окупованої частини Донбасу. Відповідне рішення ухвалив уряд рф.

Згідно з документом, заробітну плату в рублях у дворазовому розмірі отримуватимуть “працівники організацій та установ, підвідомчих федеральним органам влади, у період їх перебування у службових відрядженнях на територіях так званих Л/ДНР, а також інших територіях, що потребують забезпечення життєдіяльності населення та відновлення об’єктів інфраструктури”. Про які саме “інші території” йдеться, у постанові не вказано.

Останнім часом російські чиновники регулярно відвідують окуповані військами рф території України, зокрема Донецьку, Луганську та Херсонську області.

Серед тих, хто здійснив ці поїздки публічно — перший заступник голови адміністрації президента росії сергій кирієнко та перший заступник голови ради федерації андрій турчак.

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