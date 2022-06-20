В россии будут платить двойную зарплату чиновникам за поездки на оккупированный Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В правительстве рф решили платить двойную зарплату чиновникам за поездки на оккупированный Донбасс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
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Российским чиновникам будут платить двойную зарплату за поездки в оккупированную часть Донбасса. Соответствующее решение приняло правительство рф.
Согласно документу, заработную плату в рублях в двукратном размере будут получать “работники организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, в период их пребывания в служебных командировках на территориях так называемых Л/ДНР, а также других территориях, требующих обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления объектов инфраструктуры”. О каких именно “других территориях” говорится, в постановлении не указано.
В последнее время российские чиновники регулярно посещают оккупированные войсками рф территории Украины, в частности Донецкую, Луганскую и Херсонскую области.
Среди тех, кто совершил эти поездки публично — первый заместитель главы администрации президента россии сергей кириенко и первый заместитель председателя совета федерации андрий турчак.
Напомним
Российский пропагандист владимир соловьев заявил, что приехал в Мариуполь и похвастался фото с предводителем боевиков “ДНР” денисом пушилиным.