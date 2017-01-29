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В Росії мумій з Ермітажу просканували на томографі

В Росії мумій з Ермітажу просканували на томографі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Державний Ермітаж у Санкт-Петербурзі провів обстеження двох алтайських мумій III століття до нашої ери. Вони вперше були проскановані на томографі. Про це повідомив музей, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Перша мумія — чоловіка-вождя, якому, за оцінками антропологів, на момент смерті було 55-60 років, друга мумія жінки, похованої з ним в одній могилі. Вік жінки на момент смерті близько 45-50 років. Обидві мумії були повністю просканованими на томографі в різних режимах, а отримані знімки — всього кілька тисяч зображень — будуть передані спеціалістам для подальшого аналізу", — повідомляє музей.

Процес вивчення цих знімків може зайняти тривалий час. Як наголошується в повідомленні, це сканування стало першим подібним досвідом для Ермітажу.

"Метою сканування було спробувати встановити причину хвороби і смерті муміфікованих людей, реконструювати їх зовнішній вигляд за отриманим зображенням, а також більш детально вивчити прийоми муміфікування. Все це покликано допомогти пролити світло на спосіб життя людей пазирикської культури та інших споріднених їй культур скіфського часу", — повідомили в Ермітажі.

Як повідомляв УНН, генетики розшифрували ДНК найдавніших мумій в світі.

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