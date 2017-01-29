В России мумий из Эрмитажа просканировали на томографе

"Первая мумия - мужчины-вождя, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было 55-60 лет, вторая мумия женщины, похороненной с ним в одной могиле. Возраст женщины на момент смерти около 45-50 лет. Обе мумии были полностью просканированные на томографе в различных режимах, а полученные снимки - всего несколько тысяч изображений - будут переданы специалистам для дальнейшего анализа ", - сообщает музей.

Процесс изучения этих снимков может занять длительное время. Как отмечается в сообщении, это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа.

"Целью сканирования было попытаться установить причину болезни и смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний вид с полученным изображением, а также более детально изучить приемы мумифицирования. Все это призвано помочь пролить свет на образ жизни людей пазырыкской культуры и других родственных ей культур скифского времени", - сообщили в Эрмитаже.

Как сообщал УНН, генетики расшифровали ДНК древних мумий в мире .