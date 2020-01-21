В роботі платіжної системи Visa стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Проблеми в роботі платіжної системи Visa спостерігаються у вівторок в деяких країнах Європи і США. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.
Найбільше на збої в роботі системи скаржаться в США і Європі, особливо в Німеччині, Великій Британії, Австрії та Болгарії.
Пік збоїв припав на 3:21 за київським часом.
За даними сервісу, користувачі відчувають проблеми з проведенням платежу (73% повідомили про неполадки), у 18% виникають труднощі при роботі з банкоматом, ще у 7% не працює сайт.
Нагадаємо, MasterСard і Visa відмовились від участі у створенні криптовалюти Facebook.