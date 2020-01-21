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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2060 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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В роботі платіжної системи Visa стався збій

Київ • УНН

 • 17197 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Проблеми в роботі платіжної системи Visa спостерігаються у вівторок в деяких країнах Європи і США. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.

В роботі платіжної системи Visa стався збій

Найбільше на збої в роботі системи скаржаться в США і Європі, особливо в Німеччині, Великій Британії, Австрії та Болгарії.

Пік збоїв припав на 3:21 за київським часом.

За даними сервісу, користувачі відчувають проблеми з проведенням платежу (73% повідомили про неполадки), у 18% виникають труднощі при роботі з банкоматом, ще у 7% не працює сайт.

Нагадаємо, MasterСard і Visa відмовились від участі у створенні криптовалюти Facebook.

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